Schlaue Osterhasen knacken den Code

Wer den Code knackt, den erwartet bei Abgabe der Lösungszettel in der Freizeitanlage Diemelaue – dabei bitte die angebrachten Hygiene-Vorgaben beachten – am Ostermontag, 5. April von 14 bis 17 Uhr eine kleine Überraschungstüte direkt vom Osterhasen-Paar. Insgesamt hat der Verein 120 Ostertüten vorbereitet.

Alle Kinder, die über die Internetseite www.warburgersv.de angemeldet werden, erhalten die Ostertüten garantiert. Auf der Internetseite sind auch alle Modalitäten und der Spielbogen hinterlegt. Sollten mehr Aktive teilnehmen, möchte der Verein Ostertüten nachreichen.

Die Tour kann an einem oder an mehreren Tagen absolviert werden, zu Fuß oder auch mit dem Fahrrad. Los geht es Samstag, 3. April, um 10 Uhr, am Vereinsheim Diemelaue. Teilnehmer brauchen den Spielbogen, einen Stift, Handy/Smartphone und wetterfeste Kleidung.