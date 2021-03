Um den (Schul)Busverkehr so wenig wie möglich zu beeinträchtigen, haben die Straßenbaubehörden diesen Termin in Absprache mit den Bauunternehmen gewählt. Zweiter Grund: In den vergangenen Wochen sind die Haushalte in den Kommunen und Verbänden verabschiedet und damit rechtskräftig geworden. Das Geld für die Arbeiten steht also bereit. Das hat die gemeldeten Baustellen noch einmal zusammengefasst. Bühner Straße Die L838 (Bühner Straße) zwischen Bühne und Haarbrück ist am Montag gesperrt worden. Dort steht die umfassende Erneuerung der Fahrbahn zwischen der K30 bei Bühne und der Ortsdurchfahrt Haarbrück auf einer Länge von etwa 3,4 Kilometern an.