Warburg/Zierenberg -

Die Autobahnpolizei Baunatal hat am Montag gegen 10 Uhr auf der A44 zwischen Warburg und Zierenberg in Richtung Kassel einen Sattelzug gestoppt, bei dem die seitliche Plane des Anhängers sichtlich nach außen gewölbt war. Die Beamten zogen den Lastwagen daraufhin am Parkplatz Bärenberg aus dem Verkehr.