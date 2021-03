Hat Großvater seine Enkelin über Jahre vergewaltigt?

Es geht um nicht weniger als 105 einzelne Tatvorwürfe, begangen im wesentlichen über einen Zeitraum von zwei Jahren. Auf der Anklagebank sitzt ein 73 Jahre alter Rentner, ein kleiner Mann in blauen Trainingshosen, der den Eindruck erweckt, zu sexuellen Handlungen kaum mehr fähig zu sein – und die Dolmetscherin übersetzen lässt: „Ich weiß von nichts, das ist alles Blödsinn.“ Tatsächlich ist eine der schwierigen Aufgaben der 1. Großen Strafkammer als Jugendkammer in diesem Prozess, überhaupt die Zeit herauszufinden, in der die Taten passiert sein sollen. Das mutmaßliche Opfer – eines der neun Enkelkinder des Angeklagten – ist jetzt eine 18 Jahre junge Frau, die selbst aufgrund der lange zurückliegenden Vorfälle keine klare zeitliche Erinnerung mehr hat.