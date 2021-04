„An den bekannten Wanderparkplätzen wird es voll“, prognostiziert Roland Schockemöhle, Leiter des Regionalforstamtes Hochstift. Auch auf dem Eggeweg werde viel los sein, zudem rechnet Schockemöhle mit vielen Fahrradfahrern. „Das ist ja auch alles nicht schlimm. Aber die Menschen müssen sich an die Abstände halten.“ Im Wald gebe es genug Platz für alle. Beliebte Hotspots und überfüllte Wanderparkplätze aber sollten gemieden werden. „Wenn der Wanderparkplatz schon voll ist, dann sollte man lieber die nächste Destination anfahren. So kann man ja auch einfach mal etwas Neues ausprobieren.“ Rettungswege freihalten Bereits wenige Kilometer jenseits der angesagtesten, aber völlig überfüllten (Wanderpark-)Plätze wird das Distanzhalten entspannt möglich sein, ergänzt der Landesbetrieb in einer Pressemitteilung.