Warburg -

An der 2. große Strafkammer des Landgerichtes Paderborn beginnt am Dienstag, 13. April, das Verfahren gegen einen 1966 geborenen Angeklagten, der in Berlin wohnt. Ihm wird gewerbsmäßige Untreue in 822 Fällen vorgeworfen, die er in Warburg begangen haben soll.