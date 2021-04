Warburg -

Ein 1989 geborenen Warburger muss sich am Mittwoch, 28. April, von 9 Uhr an im Saal 106 des Paderborner Landgerichts verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm gewerbsmäßiges unerlaubtes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in 24 Fällen und bewaffnetes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vor.