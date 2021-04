Schnell überflog die 16-Jährige die Zeilen und stellte überrascht fest: „Es war eine Einladung für den Bürgerrat Demokratie.“ Bürgerrat? „Die Idee klang überzeugend und ist eine einmalige und tolle Gelegenheit, aktiv mit der Politik in Dialog zu treten“, erklärt die Schülerin, die das Gymnasium Marianum besucht. Sie nahm die Herausforderung an und wird die jüngste unter 159 zufällig ausgelosten Bürgern in Deutschland, die im Bürgerrat über „Deutschlands Rolle in der Welt“ diskutieren. Kurz vor Weihnachten bekam sie ein Willkommenspaket und kurze Zeit später sollte es auch schon los gehen. An sechs Mittwochabenden und an vier ganzen Samstagen, verteilt über einen Zeitraum von zwei Monaten, hat der Bürgerrat getagt. „Covid-19-bedingt konnten wir leider nicht nach Berlin reisen, sondern haben uns online in Form von Videokonferenzen getroffen“, bedauert Berit Binding. Nach ihrem letzten Plenum Ende Februar liegen nun ungefähr 50 Stunden intensive Diskussion und Arbeit hinter ihr. „Neben der Schule war dies durchaus anstrengend.