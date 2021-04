Bereits am Montag, 12. April, beginnen die Arbeiten ab Breuna bis Zierenberg. Als Vormaßnahme wird auf einer Länge von etwa 300 Metern die Sanierung der Standspur in Fahrtrichtung Dortmund durchgeführt. Danach wird die Baustellenverkehrssicherung eingerichtet.

Mitte Mai beginnt die grundhafte Sanierung der Fahrtrichtung Kassel. Währen der Bauzeit werden auf dem gesperrten Parkplatz „Bärenberg“ die Fahrbahnen, Gehwege, Stellplätze und Sitzmobiliar erneuert.

Das Auf- und Abfahren an den Anschlussstellen Breuna und Zierenberg sowie der Tank- und Rastanlage Bühleck ist während der Bauzeit möglich.

Die Arbeiten ab Breuna bis Diemelstadt beginnen am Montag, 26. April, mit dem Aufbau der Baustellenverkehrssicherung. Mitte Mai startet die grundhafte Sanierung der Fahrtrichtung Dortmund.

Anschlussstelle Warburg im Sommer gesperrt

In der Zeit vom 19. Juli bis 14. August wird die Anschlussstelle Warburg erneuert und gesperrt. Das Auf- und Abfahren an den Anschlussstellen Breuna und Diemelstadt ist während der Bauzeit möglich.

Die Verkehrsführung erfolgt in beiden Fahrtrichtungen jeweils unter einer sogenannten „3 + 1“- Regelung. Hierfür wird ab Breuna ein Fahrstreifen in Fahrtrichtung Kassel beziehungsweise in Fahrtrichtung Dortmund auf die Gegenfahrbahn geführt, sodass für jede Fahrtrichtung immer zwei Fahrstreifen zur Verfügung stehen.

Grundhafte Sanierung bedeutet, dass die Fahrbahndecke und die darunterliegenden Trag- und Frostschutzschichten aufgenommen und erneuert werden. Auch die Entwässerungsanlagen und die Schutzeinrichtungen werden instandgesetzt.

Die Bundesrepublik investiert insgesamt rund 11,4 Millionen Euro in die Sanierung. Davon entfallen 4,4 Millionen Euro auf den 3,7 Kilometer langen Streckenabschnitt von Breuna bis Diemelstadt und 7 Millionen Euro auf den fünf Kilometer langen Abschnitt von Breuna bis Zierenberg.