Scherfede plant Zukunftsprojekte

Für den „Waschplatz am Hellbach“ macht sich der Scherfeder Gewerbeverein um den Vorsitzenden Rotrigo Schettler (Werbestudio GbR) stark. Gemeinsam mit Peter Kowatsch (Kowatsch IT-Service) und anderen Mitgliedern mit dem Schwerpunkt „Fremdenverkehr und Tourismus“ hat er die Planung für ein kleines Flurstück am Hellbach an der Straße „Am Bach“ aufgenommen. Waschplatz Die Fläche soll so aufgewertet werden, dass sie für Radfahrer und Wanderer, aber auch für die Scherfeder selbst ein Ort zum Verweilen und ein idealer Ausgangspunkt für Rad- und Wandertouren in die Region, nach Hardehausen oder durch den Ort wird. Zuvor hatte der Gewerbeverein die touristische Ist-Situation in Scherfede beleuchtet und war zu einem wenig schmeichelhaften Fazit gekommen: „Scherfede hat unter anderem versäumt, die Bekanntheit des Klosters Hardehausen in den Ort einzubeziehen.