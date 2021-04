Mit einem gleichnamigen Hilfsfonds für Kulturprojekte in und für Kulturakteure aus Warburg sollen Vorhaben gefördert werden, die die Kulturlandschaft in der Hansestadt und in ihren Ortschaften nicht nur in der Pandemie bereichern. „Corona hat auch die Kulturakteure in besonderem Maße getroffen. Es geht um die Existenz“, sagt Bürgermeister Tobias Scherf, der einen Austausch der Kulturschaffenden angeregt hatte. Die hatten sich auf seine Einladung in mehreren Online-Meetings getroffen und über Projekte diskutiert, die in Corona-Zeiten umsetzbar sind. Ein erstes Vorhaben, welches aus dieser Zusammenarbeit hervorgeht, ist der Fonds „Kultur-Schatz Warburg“.