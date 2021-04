Das ist in der jüngsten Sitzung des Scherfeder Bezirksausschusses deutlich geworden. Ulrich Klare, stellvertretender Leiter des Warburger Bauamtes, hatte bei dem Treffen im Gasthof Luis einen Bericht zum Stand der Planungen für das Baugebiet gegeben. Die Parzelle, Platz für insgesamt etwa 24 Häuser in zwei Planungsabschnitten, war schon 2009 für diesen Zweck ins Auge gefasst worden. Mit dem Aufstellungsbeschluss für das Baugebiet durch den Rat im Dezember vergangenen Jahres hat das Verfahren Fahrt aufgenommen. Wie mehrfach berichtet, soll das Baugebiet zwischen der B 252 und der B 7 am westlichen Ortsrand Scherfedes entstehen.