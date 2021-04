Mitarbeiterinnen in den Ruhestand verabschiedet

Warburg -

Die Hansestadt und die Stadtwerke Warburg haben sich in diesen Tagen in einer Feierstunde von zwei verdienten Mitarbeiterinnen verabschiedet: Reinhild Klauke, ehemalige Leiterin des Kindergartens Ossendorf, und Martina Krug, Mitarbeiterin in der Kassenbesetzung des Warburger Hallenbades, gehen in den Ruhestand.