Firma bezahlt, IT-Leiter kassiert

Warburg/Paderborn -

Von Ulrich Pfaff

Man kennt das aus dem Internet: Betrüger verkaufen Waren, die sie gar nicht haben, und kassieren von ahnungslosen Kunden im Voraus. Dieser Fall ist umgekehrt: Ein Mann verkauft Waren, steckt das Geld in die eigene Tasche und lässt seinen Arbeitgeber für die Anschaffung zahlen. Einen Schaden von 882.000 Euro soll ein Warburger so seiner Firma verursacht haben – und steht dafür in Paderborn vor Gericht.