AfD-Jugendorganisation tagt in Volkmarsen

Zweitägiger Bundeskongress der „Junge Alternative“ in Nordhessenhalle

Warburg (WB/ben) -

Die AfD-Jugendorganisation „Junge Alternative“ (JA) hält am kommenden Wochenende, 17. und 18. April, ihren Bundeskongress als Präsenzveranstaltung in der Nordhessenhalle in Volkmarsen ab. Das hat der Volkmarsener Bürgermeister Hartmut Linnekugel dem WESTFALEN-Blatt auf Anfrage bestätigt.