Warburg -

Von Jürgen Vahle

In der nächsten Ratssitzung am Dienstag sollen die Aufträge für die Sanierung des Göringsgrabens in Warburg vergeben werden. Der Bezirksausschuss hatte das Projekt im Dezember 2019 empfohlen, am Dienstag hat sich der Bauausschuss noch einmal mit den Details befasst.