Scherfeder Ortsausschuss wird überstimmt

Scherfede -

Von Jürgen Vahle

Die umstrittene Photovoltaik-Anlage an der Bundesstraße 7 am Scherfeder Ortseingang soll doch gebaut werden dürfen. Das hat der Warburger Bauausschuss am Dienstag mehrheitlich entschieden. Teile der CDU, SPD, Grüne und AfD stimmten dafür. Bürger Union und einige CDU-Vertreter waren dagegen. Am Ende hieß es 8:5 für das Vorhaben.