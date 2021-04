Der Mann fuhr auf der L 828 in Richtung Diemelstadt und bog nach links auf die L 837 in Richtung Bonenburg ab. Im Einmündungsbereich touchierte er einen VW Fox, der an der Haltelinie wartete, um in Richtung Diemelstadt abzubiegen. Dabei entstand an dem VW linksseitig im Frontbereich ein erheblicher Schaden.

Der Unbekannte stieg nach Zeugenaussagen aus dem Fahrzeug aus, schaute nach Schäden an seinem Auto und setzte anschließend die Fahrt fort. Hinweise an die Polizei unter Telefon 05271/9620.