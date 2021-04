Grüne und SPD organisieren Kundgebung in Volkmarsen

Warburg/Volkmarsen -

Die Junge Alternative (JA), die Jugendorganisation der AfD, wird wie berichtet am kommenden Wochenende ihren zweitägigen Bundeskongress mit rund 250 Delegierten in der Nordhessenhalle in Volkmarsen abhalten. Dagegen regt sich nun Widerstand.