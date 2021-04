Die Arbeiten sollen nach derzeitiger Planung im Spätherbst beginnen, in mehrere Abschnitte untergliedert werden und im Frühjahr beendet werden. 390.000 Euro hat die Stadt Warburg an Kosten kalkuliert. Eine Förderung in Höhe von etwa 50.000 Euro ist in Aussicht gestellt. Der Prozessionsweg, der an der Landfurt unterhalb der Polizei beginnt und sich entlang der alten Klostermauer bis hinunter zum Radweg an der B7 zieht, ist in einem beklagenswerten Zustand. Die Straße weist an vielen Stellen Schäden sowohl im Bereich der Fahrbahn, als auch auf den Gehwegen auf.