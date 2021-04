Demo in Volkmarsen verläuft friedlich

Volkmarsen/Warburg (WB/aho/dal) -

„Macht Lärm, aber lasst euch nicht provozieren“, bat Moderator Daniel Clemens die etwa 300 Menschen, die sich am Samstag auf dem Marktplatz vor dem Rathaus in Volkmarsen zusammengefunden hatten. Dort startete eine Demonstration gegen den Bundeskongress des Jugendverbandes „Junge Alternative“ der AfD in der nahen Nordhessenhalle.