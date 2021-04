Riesen-Resonanz auf digitale Kultur

Am Sonntag zog Organisator Olaf Menne vom Verein Kultur in Scherfede (KiS) Bilanz. Deutschlandweit, auch in Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Köln oder München, hätten Menschen zugeschaut. „Wir sind total überwältigt“, sagt er. Auch wirtschaftlich habe sich der Abend gelohnt. Dabei sei die Zahl 1200 nur eine vorsichtige Schätzung: Es gab mehrere Arten von Tickets. Für ein Einzelticket rechnete Menne nun einen Zuschauer mit ein, für ein Pärchenticket zwei Zuschauer und für ein Familienticket 3,5 Menschen – es könnten also noch mehr Menschen vor den Bildschirmen gesessen haben. Zum Vergleich: Zu zwei Kabarettnacht-Terminen im Warburger PZ kommen etwa 1000 Menschen, erklärt Menne. Viel mehr sind aus Platzgründen nicht möglich. Im Internet aber gab es keine Begrenzung. Das traf auch auf den Ticketkauf zu.