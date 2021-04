Mehr als 900 Jugendliche erhalten Post

Warburg WB/vah -

Mehr als 900 Jugendliche zwischen 12 und 15 Jahren in Warburg haben die Möglichkeit, an dem Projekt „Jugend entscheidet“ teilzunehmen. Eine Postkarte mit entsprechenden Infos wird nun an die jungen Leute verschickt, um ihr Interesse an dem Projekt der Stadt Warburg und der Hertie-Stiftung zu wecken.