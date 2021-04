Man merkt: Es kann jetzt schnell peinlich werden. Muss es aber nicht – wenn die Desenberg-Besucher ein Smartphone dabei haben. Warburgs Tourismus-Chef Norbert Hoffmann hat nämlich jetzt an der Geschichtstafel am Desenberg-Parkplatz einen gut sichtbaren QR-Code angebracht. Und wer den mit dem Smartphone scannt, der bekommt die Sage vom Desenberg und die Geschichte des Ritters von Spiegel auf Knopfdruck als Hörspiel erzählt. 1:50 Minuten ist das lang und recht außergewöhnlich. Großstadtpflanze Anna bekommt die Sage vom Desenberg nämlich von ihrem vitalen Opa Hermann erzählt. Die beiden sind als Wanderer in der Großregion unterwegs und erleben Typisches, Sagenhaftes und Skurriles. Deutschlands längster Hörpfad Übrigens nicht nur in Warburg. Der Hörclip über den Desenberg ist eingebettet in die Wanderdestination „Hermannshöhen“ und in Deutschlands längsten Hörpfad. Seit dem Frühjahr 2020 gibt es auf dem Hermanns- und Eggeweg, die unter dem Oberbegriff Hermannshöhen zusammengefasst sind, 25 solcher Hörstationen.