25 Ratsmitglieder waren am Ende für das 8000 Quadratmeter große Solarfeld zwischen Bahn und B7 am Schwarzen Weg. Zehn votierten dagegen, zwei enthielten sich. Damit ist vorerst ein Schlussstrich unter eine seit vier Jahren andauernde politische Diskussion um das Energieprojekt gezogen worden, das ein Ossendorfer Geschäftsmann an dieser Stelle auf seinem eigenen Grund und Boden realisieren möchte. Fraktionszwang aufgehoben Wie mehrfach berichtet, hatte sich der Scherfeder Bezirksausschuss in zwei Sitzungen, mit unterschiedlichen Argumenten und auch unterschiedlichen Mehrheiten gegen das Solarfeld ausgesprochen. Die Diskussion darüber führte auch dazu, dass es in der CDU-Mehrheitsfraktion zwei Lager gab.