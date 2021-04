Das hat Albert Hüwel, Ingenieur des gleichnamigen Büros aus Marsberg, am Dienstagabend im Warburger Rat deutlich gemacht. Sein Unternehmen hatte 2018 vom Rat den Auftrag erhalten, das Fernwärmesystem der Stadt und den energetischen Zustand der Gebäude unter die Lupe zu nehmen und Optimierungsvorschläge zu machen. Vom zentralen Heizwerk zwischen Stadthalle und Tennisplätzen aus werden derzeit das Hallenbad, die Sekundarschule, das Hüffertgymnasium, die Dreifach-Turnhalle, das Pädagogische Zentrum, die Stadthalle und das Hotel Zeitgeist mit Fernwärme versorgt. Von Ende 2019 an war zunächst ein neues Energiemanagement-System für die an die Fernwärme angeschlossenen Gebäude erneuert worden. Zum Teil laufen die Arbeiten noch. Die Energieexperten wollen dadurch eine verlässliche Datengrundlage für das gesamte Heizsystem der Stadt und auch für einzelne Gebäude erhalten. „Auf der Grundlage solcher Informationen kann man weitere Sanierungen und Optimierungen bewerten und planen“, machte Albert Hüwel deutlich.