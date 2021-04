Multifunktionsarena wird gebaut

Im Rahmen der Zukunftswerkstatt hatte sich eine Projektgruppe „Abenteuerspielplatz“ um Gitta Weber, Nicole Seibel, Ortsvorsteher Bernd Flamme und Joachim Oellrich zusammengefunden, die sich die Realisierung eines Abenteuerspielplatzes hinter der Rhoder Stadthalle zum Ziel gesetzt hatte.

267 Jugendliche befragt

Nachdem die Freizeitmöglichkeiten für Jugendliche in Diemelstadt immer wieder als unzureichend erklärt wurden, hat die Projektgruppe mit 221 Fragebögen an der Schlossbergschule und 46 Bögen im Schulbus zur Christian-Rauch-Schule nach Bad Arolsen direkt bei den Betroffenen nachgefragt. Im Ergebnis stellte sich heraus, dass in 319 Antworten ein Bolz-, Basketball-, Volleyball- oder Badmintonplatz gewünscht wurden. Daher sei der jetzt für etwa 148.000 Euro beauftragte Multifunktionsplatz ein optimaler Kompromiss, um die meisten Wünsche der Jugendlichen zu bündeln, teilt die Stadt mit.

Die Warburger Firma Nolte bekam mit den beiden Firmen Vindico und Polytan den Auftrag des Magistrates zur Realisierung. Rund 76.000 Euro konnten auch über die sogenannte Leader-Förderung als Zuschuss zum Projekt beigesteuert werden. Auf Platz 2 der Befragung kam mit 185 Nennungen eine Seilpyramide, die gemeinsam mit der Seilbahn (168 Nennungen) zu einem späteren Zeitpunkt realisiert werden soll und von der Projektgruppe bereits auf dem Gelände hinter der Rhodener Stadthalle eingeplant ist.

Bürgerengagement

Am Beispiel dieses Projektes konnten die Verantwortlichen der Stadt Diemelstadt und die Projektgruppe sehr gut erkennen, wo der Handlungsbedarf liegt, wie man nach einer Bedarfsanalyse Kompromisse findet und wie lange es von der Idee bis zur Umsetzung durch die politischen Gremien und Förderkulissen dauert.

„Mein großer Dank gilt der Projektgruppe, die seit unserer Zukunftswerkstatt im Frühjahr 2019 in Hofgeismar aktiv den Prozess begleitet und durch Umfragen tatsächlich die Bedürfnisse der Jugendlichen ermittelt hat. Mit der Lage der Multifunktionsarena zwischen Schlossbergschule, Walme­stadion, Kindergarten, Neubaugebiet, Walmebad und Stadthalle entsteht ein attraktiver Erholungsraum, der unweit des überörtlichen Radweges R 6 gut erreichbar ist“, fasst Bürgermeister Elmar Schröder zusammen.