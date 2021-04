Auf Kosten der Firma mit Elektronik gehandelt

Wie berichtet, steht der 55-Jährige seit Mitte April in Paderborn vor Gericht: Er soll im großen Stil mit Smartphones, Tablets und ähnlichen Geräten, zumeist von der Firma Apple, privat gehandelt haben – nachdem er die teuren Geräte über seine Firma, in der er die IT-Abteilung leitete, bestellt und erhalten hatte . Zwischen 2014 und 2017 soll der Arbeitgeber Rechnungen in Höhe von fast 882.000 Euro beglichen haben, jedoch waren die angeschafften Kommunikationsgeräte in der Firma trotz Inventarisierung nicht vorhanden.