Der Bundestagsabgeordnete besuchte Sankt Johannes Warburg, um über die Situation in der Pflege und die dort herrschenden Arbeitsbedingungen zu sprechen. Letztere seien ein Hauptgrund für den Fachkräftemangel, sagte Thomas Berens, Geschäftsführer von Sankt Johannes Warburg. Er stellte Haase vor, wie die Firma Mitarbeiter langfristig an sich binde, etwa durch die Reduzierung von Überstunden. Der Besuch der Baustelle am Küstergarten rundete den Besuch ab. Wie berichtet, entstehen dort Wohnungen vor allem für Menschen mit Hilfe- und Betreuungsbedarf, die noch nicht im Seniorenalter sind .