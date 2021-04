Runenschrift in der „Kundenliste“

(WB). Mit Cannabis, Amphetamin und anderem berauschenden, illegalen Zeug sollte der Warburger kräftig gedealt haben: 24 Mal in einem Zeitraum von zwei Jahren zwischen 2014 und 2016, einmal zum Zeitpunkt einer Wohnungsdurchsuchung im Frühjahr 2018. Für den ersten Anklagepunkt stand ein Zeuge zur Verfügung, der den 31-Jährigen als seinen „Lieferanten“ belastete, für den zweiten hatten sich bei der Durchsuchung verschiedene Drogen und eine ganze Menge anderer Beweismittel finden lassen – dass dabei auch unter anderem eine Armbrust samt eingelegtem Bolzen sichergestellt worden war, brachte dem 31-Jährigen eine Anklage wegen bewaffneten Drogenhandels ein. Angeklagter ist ein eher einsilbiger Typ Stimmt alles nicht, behauptet der Angeklagte zum Auftakt des Prozesses. Er ist ein eher einsilbiger Typ, der nur sagt, was er muss – zumeist wiederholt er die Worte, die Vorsitzende Richterin Anne Zacharias als Fragen an ihn richtet.