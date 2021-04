Mushof wird ein Familienprojekt

Das Ehepaar stammt aus Warburg und blickt gemeinsam auf mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Hotellerie und Gastronomie zurück. Scarlett Aggen (30) lernte den Beruf der Hotelfachfrau im Hotel Alt Warburg. Sie arbeitete unter anderem im Romantik-Hotel Stryckhaus in Willingen und war zuletzt als Serviceleiterin im Restaurant Frühauf tätig.

Ihr Ehemann Stephan Aggen (43) hat ebenfalls den Beruf Hotelfachmann gelernt, studierte Betriebswirtschaft und führte unter anderem in den Folgejahren verschiedene 4- und 5-Sterne Hotels an der Nordseeküste, bevor er seinen Lebensmittelpunkt in die Mitte Deutschlands verlegte. Dort sei die „beste Station“ das Romantik-Hotel Stryckhaus in Willingen gewesen, wie er selbst sagt. Zuletzt war der Familienvater in Kassel als Direktor tätig.

Im Landhaus zum Mushof soll nun auf eine „herzliche Gastfreundschaft“ gesetzt werden. „Das Konzept der Küche soll ‚Landgasthof mit Pfiff‘ sein; regional, saisonal, ehrlich“, berichtet Stephan Aggen. Abgerundet worden sei das Restaurantkonzept mit einem neuen Namen für das Restaurant – „Kleines Landhaus“.

Die Familie Aggen möchte das Hotel-Restaurant als Familienbetrieb aus der Corona-Krise herausführen. Bis auf Weiteres können im Hotel wegen der Corona-Einschränkungen lediglich Geschäftsreisende einchecken. Familie Aggen hofft, dass sich das bald ändern wird.

Zukünftig soll es neben Übernachtung, inklusive Frühstück, tagsüber ein Kaffee- und Kuchengeschäft mit hausgebackenem Kuchen geben. Kleinigkeiten und warme Gerichte können bereits je nach Corona-Bestimmungen vorbestellt und abgeholt werden, berichten die neuen Betreiber.

Das Restaurant „Kleines Landhaus“, für das bereits ein Koch angestellt wurde, bietet zudem bereits sonntags einen Sonntagsbraten „to go“ an. „Immer wieder Sonntagsbraten“ heißt das sonntägliche Angebot, das es nur auf Vorbestellung gibt. Überdies besteht die Möglichkeit, dienstags bis samstags zwischen 18 und 21 Uhr von der Speisenkarte Gerichte zum Abholen zu bestellen.

Die Eheleute Scarlett und Stephan Aggen stammen aus Warburg und wollen sich in Wethen eine neue berufliche Existenz aufbauen. Die ersten Angebote laufen bereits.

Zukünftig sollen aber natürlich wieder Familienfeierlichkeiten aller Art und auch Vereinssitzungen oder kleine Seminare im Mushof gefeiert und ausgerichtet werden. Die Kegelbahn steht Vereinen, Kindergeburtstage und Gruppen zur Verfügung. Platz bietet die Bahn mit angrenzendem Raum für 16 bis 20 Personen.

Ein weiteres und neues Angebot bildet der Saunabereich mit einer finnischen Sauna und einem Dampfbad, der kurzfristig zur Verfügung stehen soll. Die Einrichtung wird von den neuen Inhabern derzeit ausgewählt.

„Sobald es gescheite Lockerungen gibt, die eine Öffnung der Gastronomie erlauben, wird es eine Veranstaltung vor Ort geben“, berichtet Stephan Aggen. Das Landhaus zum Mushof mit Restaurant „Kleines Landhaus“ solle wieder ein geselliger Ort für jedermann werden.

Ein Angebot hält Familie Aggen bereits am kommenden Samstag, 1. Mai, vor: Es soll einen Corona-konformen „Grill to go“ geben. In der Zeit von 11 Uhr bis 14 Uhr wird im Landhaus-Garten gegrillt. Das Gastgeberpaar freut sich auf fröhliche Wanderer, die einen kleinen Imbiss für die weitere Wanderung auf die Hand mitnehmen wollen.

Das Team des Mushof ist zu erreichen unter der E-Mail landhaus.mushof.diemelstadt@gmail.com. Die neue Internetseite ist ebenfalls freigeschaltet.