Dort waren in der Vergangenheit häufig Autos wild geparkt worden – was vor allem in der Erntezeit zu Problemen führte, weil Landwirte mit ihren Erntemaschinen nicht mehr passieren konnten. „Es gab hier einen gewissen Handlungsdruck“, berichtet Ortsvorsteher Thomas Vonde. Ein Schnäppchen sind die neuen Parkbuchten allerdings nicht gewesen: Etwa 100.000 Euro haben sie gekostet. Bürgermeister Tobias Scherf und Thomas Vonde sind trotzdem sicher, dass es sinnvoll angelegtes Geld ist. Die neuen Stellbuchten sollen nämlich dafür sorgen, dass Besuchern nun ein offensichtliches Parkangebot in der Straße gemacht wird – und es im Gegenzug auch für sie schneller deutlich wird, wenn keine Parkplätze mehr frei sind.