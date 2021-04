Warburg -

Die hausärztliche Notfalldienstpraxis der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) zieht am Montag, 3. Mai, zurück an ihren ursprünglichen Standort im Helios-Klinikum in Warburg. Das schreibt die KVWL in einer Pressemitteilung.