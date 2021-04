Der Besitzer eines blauen VW-Golf hatte einen Unfallschaden an seinem Auto festgestellt, der von der Polizei auf mehr als 2.000 Euro geschätzt wird. Das Fahrzeug war in der Zeit von Donnerstag, 22. April, 22.45 Uhr, bis Freitag, 23. April, 9.45 Uhr, am Anfang der Walchseestraße abgestellt worden. In der Nacht muss es zu einem Unfall gekommen sein, der Wagen wies einen Schaden an der gesamten linken Fahrzeugseite auf. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter Telefon 05271/962-0 zu melden.