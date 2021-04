„Mobile Senioren“ trainieren auf dem E-Bike

Gute Resonanz für Angebot der Kreispolizeibehörde in Borgentreich – Weitere Angebote in Höxter und Brakel geplant

Borgentreich -

Die Verkaufszahlen für E-Bikes schnellen in die Höhe. Allerdings steigen auch die Unfallzahlen mit Pedelec-Beteiligung im Kreis Höxter spürbar an. Um dieser Entwicklung entgegenzutreten, bieten die Verkehrssicherheitsberater der Polizei im Kreis Höxter E-Bike-Kurse speziell für Senioren an. Mit ungeübten Radfahrern soll bei den Trainings das ungewohnte Fahrverhalten der meist schweren Pedelecs und deren starke Beschleunigung geübt werden.