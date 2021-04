Jugendliche dürfen mit entscheiden

„Wir wollen damit in Warburg das stärken und unterstützen, was für Jugendliche in unserer Stadt und unseren Dörfern prima ist“, verdeutlicht Bürgermeister Tobias Scherf. Die Jugendlichen in der angesprochenen Altersklasse haben dazu bereits eine schriftliche Einladung der Stadt erhalten. Insgesamt 1051 Postkarten hat die Verwaltung verschickt. Zum Einstieg gibt es ab Montag, 3. Mai, eine „smarte Stadtrallye“ im gesamten Stadtgebiet. An dieser können ausdrücklich alle Warburger teilnehmen, nicht nur die Jugendlichen, die schließlich bei „Jugend entscheidet“ mitwirken wollen. Hertie-Projekt Wie berichtet, war die Stadt Warburg von der gemeinnützigen Hertie-Stiftung für das Projekt ausgewählt worden.