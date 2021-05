Warburger Autodisco feiert Premiere

Warburg -

Endlich wieder Livemusik! Darüber freuten sich am Freitagabend 92 Zuhörer in 46 Autos bei der ersten Warburger Autodisco am Cineplex. Dort, wo sonst das Autokino seine Zuschauer in den Bann zieht, hatte der Daseburger DJ Luca Augstein in Kooperation mit der Kino-Familie Schlinker mehrere DJs auf den Bühne geholt.