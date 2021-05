Der Amokfahrer schweigt weiter

Rosenmontag 2020: Prozess gegen Volkmarsener Maurice P. beginnt an diesem Montag in den Kasseler Messehallen

Warburg/Volkmarsen (WB) -

Von Jürgen Vahle

Auf diesen Tag haben unzählige Menschen aus dem nordhessischen Volkmarsen, aber auch aus dem Warburger Land gewartet: Von diesen Montag an wird Maurice P. in Kassel der Prozess gemacht. Der 30-jährige war am Rosenmontag 2020 mit seinem Auto in den Karnevalsumzug seines Heimatortes gefahren.