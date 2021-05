Der Anlass für die Kooperation zwischen der Warburger Traditionsbäckerei und der Brauerei Kohlschein ist aber eher ein betrüblicher: 6000 Liter Warburger Bier lagern in 50-Liter-Fässern abgefüllt in den Hallen der Brauerei an der Kuhlemühle. Der Gerstensaft ist noch in einem hervorragenden Zustand, allerdings läuft das Mindesthaltbarkeitsdatum langsam ab. Damit ist es im Handel nicht mehr verkäuflich.