Wenn es brennt, sind sie zur Stelle

„Wir müssen jetzt in unsere neuen Aufgaben hereinwachsen“, sagen die Feuerwehrfrauen. Beide absolvierten Anfang 2020, noch vor Corona, ihre Fortbildungslehrgänge am Institut der Feuerwehr in Münster. Daniela Klaas-Lüdeke bestand den Zugführerlehrgang (FIV). Sie ist nun berechtigt, zwei Gruppen mit bis zu jeweils neun Blauröcken zu führen. Die damit einhergehende Ernennung zur Brandinspektorin erfolgte in diesem Jahr. Sie ist damit unter den Frauen die Ranghöchste der Freiwilligen Feuerwehr Warburg. Andrea Fuest schloss erfolgreich den Gruppenführerlehrgang (FIII) ab und darf nun eine Gruppe führen. Sie ist jetzt Brandmeisterin und damit die zweite Feuerwehrfrau mit diesem Rang im Stadtgebiet. Durch Zuzug kam mit Jessica Römer eine Brandmeisterin zur Löschgruppe Nörde. Die Weiterbildung dauerte bei beiden 14 Tage und erfolgte in Theorie und Praxis, wobei die praktischen Übungen auf dem Außengelände in Münster-Handorf den Hauptteil ausmachten. Dort können viele Einsatzszenarien geprobt werden.