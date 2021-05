Dr. Ingo Müller behandelt in Volkmarsen

Ehemaliger Warburger Chefarzt ist jetzt in der Gemeinschaftspraxis Dr. Andreas Dingel tätig

Warburg/Volkmarsen -

Dr. Ingo Müller (55), zuletzt zehn Jahre Chefarzt der Orthopädie und Unfallchirurgie am Helios-Klinikum in Warburg, hat einen neuen Job. Seit einigen Wochen ist er Teil der Gemeinschaftspraxis Dr. Dingel und Partner im St.-Elisabeth-Krankenhaus Volkmarsen. Das hat das Hospital in einer Pressemeldung bestätigt.