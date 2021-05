Auch wenn schon seit Wochen die Vorher-Nachher-Bilder von flachem Bauch und Wespentaille in den sozialen Medien kursieren, rät Diplom-Sportwissenschaftlerin Silke von Detten, gerade am Anfang das Training langsam anzugehen und nicht zu übertreiben. Täglich 10 bis 15 Minuten reichen schon. Am besten ist dabei ein Intervalltraining. Das bedeutet: Immer 30 bis 45 Sekunden schwingen, dann kurz pausieren. Insgesamt sollte man zu Beginn bis zu 15 dieser kurzen Serien durchführen. „Wichtig ist, darauf zu achten, dass beim Training die Körpermitte stabil bleibt“, weiß die Expertin. Die Bauchmuskulatur sollte angespannt sein, denn ohne Spannung wirken schlechte Kräfte auf Rücken und Wirbelsäule.