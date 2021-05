Bei acht Flüchtlingen ist dort das Virus nachgewiesen worden. Die 45 Bewohner aus zwei Gebäuden sind alle unter Quarantäne gestellt worden. Einige klagen über leichte Erkältungssymptome, der Rest habe keine Beschwerden. Bürgermeister Tobias Scherf, 1. Beigeordneter Klaus Braun, Ordnungsamtsleiter Andreas Scholle und der zuständige Sachbearbeiter Christian Lewin haben darüber am Montag die Öffentlichkeit informiert. Die Stadtverwaltung will mit diesem offenen Umgang mit dem Thema verhindern, dass Spekulationen über die Coronasituation in der Hansestadt ins Kraut schießen. Am vergangenen Donnerstag war ein erster Corona-Fall bei einem Bewohner der Kleebrede festgestellt worden. Bei Tests wurden sieben weitere positive Fälle entdeckt. Weitere Tests folgen An diesem Dienstag stehen noch weitere Testungen an.