Gemeinsam Waldbrände löschen

Denn klar ist: Ein Waldbrand kann in der Region sehr schnell entstehen. „Wir stecken in einer klimabedingten Waldkrise. Wir haben ganz erhebliches Brandmaterial im Wald“, erklärt Roland Schockemöhle, Leiter des Regionalforstamtes Hochstift. Zudem seien die Böden zu trocken. „Wir haben bereits eine Zunahme von Waldbränden festgestellt.“ Jüngstes Beispiel: Das Feuer, das Sonntagabend bei Essentho ausbrach. Holzfolter und abgestorbene Bäume brennen wie Zunder Gefährdet seien flächendeckende Bereiche zwischen Velmerstot, Brakeler Stadtwald, Egge, Warburger Stadtwald bis zum Ringelsteiner Wald. Riesige Holzfolter am Wegesrand, abgestorbene Fichten, staubtrockene Baumkronen – all das brenne eben wie Zunder. Gemeinsam mit den Kreisbrandmeistern aus Höxter, Rudolf Lüke, und Paderborn, Elmar Keuter, haben die Förster daher Chancen, Ideen und Lösungen diskutiert.