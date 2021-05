In Warburg leben 19 Mitglieder seines Ordens, in dessen Trägerschaft sich die Senioren- und Betreuungseinrichtungen Sankt Johannes befinden. Daher wird der Seligsprechungsgottesdienst an diesem Samstag in der Einrichtung besonders intensiv verfolgt – beispielsweise im Livestream über das Johannes-TV in den Zimmern an der Landfurt. Nach Rom zu reisen, war für die meisten Ordensmitglieder aus Deutschland und der Welt wegen der Pandemie nicht möglich.