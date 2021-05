Biergarten ist noch nicht am Start

Das gilt auch für den Biergarten auf dem Gelände der Brauerei Kohlschein an der Kuhlemühle. Der wurde am ersten Juliwochenende vergangenen Jahres erstmals eröffnet und ist von vielen Besuchern gut angenommen worden . „Wir arbeiten mit Hochdruck.“ Auch 2021 soll er wieder an den Start gehen. Ursprünglich war der 1. Mai als Starttermin vorgesehen. Doch am Start zu sein, wenn wieder geöffnet werden darf, so wie die beiden Brauereichefs Franz-Axel Kohlschein und Michael Kohlschein sich das erhofft hatten, daraus wird vorerst noch nichts werden. Denn noch fehlten einige Genehmigungen, um den Betrieb eines Biergartens dauerhaft zu ermöglichen, wie Michael Kohlschein dem WESTFALEN-BLATT am Freitag auf Anfrage mitteilte.