Pulverwolke löst Großeinsatz aus

Warburg -

Von Ralf Benner

Eine brennende Pfanne in einem Backofen und das Pulver aus fünf Pulverlöschern, welche die Bewohner zum Löschen benutzten, haben am Montagabend in Warburg einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst mit mehr als 70 Ersthelfern ausgelöst. 17 Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Unterstraße, unter ihnen vier kleine Kinder, erlitten beim Brand Rauchgasvergiftungen. Sie atmeten laut Polizei eine Mischung aus Rauch und Löschpulver ein.