Eltern, deren Kinder einen Schwimmkursus besuchen wollen, können sich von sofort an per E-Mail an die Stadtwerke Warburg wenden und ihren Bedarf anmelden. Die Adresse lautet: stadtwerke@stadtwerke-warburg.de Die Kinder sollten mindestens fünf Jahre alt sein und 1,10 Meter groß, denn ebenso tief ist der hintere Boden des Beckens. Bei ausreichender Resonanz sollen dann Kurse über den Sommer hinweg im Lehrbecken des Warburger Hallenbades angeboten werden.