236 Grundschüler werden an den weiterführenden Schulen in Warburg ihre schulische Laufbahn fortsetzen, 17 mehr als zu Schuljahresbeginn 2020/2021. Die Eingangsklassen der Sekundarschule am Hauptstandort Warburg werden 80 Schüler besuchen. 156 Fünftklässler werden in den beiden Gymnasien erwartet, zwölf mehr als 2020/2021.