Diskriminierung keine Chance geben

Der an zwei Nachmittagen stattfindende Online-Workshop wurde von Nora Schimmel aus Warburg, Referendarin des Hüffertgymnasiums, und der Schulsozialarbeiterin Elke Dierkes organisiert. In Zusammenarbeit mit Benjamin Scholand, schulfachlicher Berater für Demokratieförderung bei der Regionalen Schulberatungsstelle des Kreises Höxter, näherten sich die Schüler in der ersten Online-Einheit mit Hilfe unterschiedlicher Übungen den Fragen „Was ist Rassismus?“ sowie „Was sind Vorurteile und wie wirken sie?“ an. Die Meinung der teilnehmenden Schüler des Hüffertgymnasiums: „Alle Menschen sollten gleichbehandelt werden.“

Zur Vertiefung der Grundlagen beschäftigten sich die Achtklässler im weiteren Verlauf mit Kommunikationsstrategien, um diese künftig bewusst anzuwenden und so gegen verletzende Aussagen Stellung zu beziehen und Zivilcourage zu zeigen.

Respektvoll miteinander umgehen

Dass dies Teil der Schulkultur des Hüffertgymnasiums ist, verdeutlicht das im November erhaltene Siegel „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“. „Wir wollen einmal mehr ein Zeichen gegen alle Formen von Diskriminierung und Rassismus setzen“, bekräftigte Nora Schimmel. „Unsere Schüler dabei zu stärken, respektvoll miteinander umzugehen und die Individualität eines jeden anzuerkennen, ist uns sehr wichtig, denn diskriminierende Äußerungen können uns überall begegnen. Geeignet darauf zu reagieren, fällt dabei oft schwer.“

Unter dem Slogan „Parolen Paroli bieten“ erarbeiteten die Schüler zusammen mit Benjamin Scholand konkrete Handlungsmöglichkeiten, wie man radikale Phrasen und Gemeinplätze abwehren und entkräften kann.

Argumentationstraining

„Unsere Schüler zu ermutigen, sich für respektvolle und wertschätzende Kommunikation und gegen (Wort-)Gewalt zu engagieren, ist uns im Sinne einer ganzheitlichen Demokratieerziehung an unserer Schule ein ganz besonderes Anliegen“, bestätigte Schulleiterin Susanne Krekeler.

Zukünftig sollen an der Hüffert insbesondere Workshops wie das Argumentationstraining in enger Zusammenarbeit mit Benjamin Scholand in seiner Funktion als schulfachlichem Berater ausgebaut werden.